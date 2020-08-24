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Annesini bıçaklayıp 600 lirasını gasbetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa Yıldırım'da, annesini bıçaklayıp 600 lirasını gasbeden ve 60 ayrı suçtan sabıkası olan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos'ta annesi Y.A'yı bıçaklayıp zorla 600 lirasını alan 23 yaşındaki P.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Gemlik ilçesinde arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen P.K, polis tarafından burada yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan P.K'nın 60 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.
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