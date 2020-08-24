Sandıklı-Hocalar karayolunun 2. kilometresinde konuşlanan ekipler, karayolunda hava destekli uygulama yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yardımı ile karayolunda araç denetimi yapan ekiplere, İl Jandarma Komutanlığı helikopteri de havadan destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Durdurdukları araçlarda, ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) kuralları kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Denetimlerde eksik evrağı bulunan ve kurallara uymayan 12 araca toplam 3 bin 476 lira para cezası kesilirken, plakasız, ruhsatsız ve muayenesiz 5 araç da trafikten men edildi.