Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da helikopter destekli trafik denetimi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, helikopter ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. 12 araca toplam 3 bin 476 lira para cezası kesildi, 5 araç da trafikten men edildi.
Sandıklı-Hocalar karayolunun 2. kilometresinde konuşlanan ekipler, karayolunda hava destekli uygulama yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yardımı ile karayolunda araç denetimi yapan ekiplere, İl Jandarma Komutanlığı helikopteri de havadan destek verdi.
[Fotoğraf: AA]
Durdurdukları araçlarda, ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) kuralları kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
Denetimlerde eksik evrağı bulunan ve kurallara uymayan 12 araca toplam 3 bin 476 lira para cezası kesilirken, plakasız, ruhsatsız ve muayenesiz 5 araç da trafikten men edildi.
Etiketler: trafik denetimi koronavirüs denetimi drone afyonkarahisarSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:07
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