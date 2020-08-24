Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kemal Korkmaz idaresindeki otomobil, Seydişehir-Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağı'nda, ehliyetsiz sürücü Buğra Rıdvan A. yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sema ve Ceyda Korkmaz yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: traktör kazası Seydişehir Devlet Hastanesi KonyaSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:14
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