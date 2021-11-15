Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek kurtarılamadı
[Fotoğraf: Arşiv]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 4 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Dolutepe Mahallesi'nde, Baran Beşdağ'ı emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Baran bebek kurtarılamadı.
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