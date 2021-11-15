Sultangazi Belediyesi, çocuklar ve gençleri sevilen etkinliklerde buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar bayram şenliği, yaz yüzme havuzları, çocuk festivali, Bilal Sonses Konseri, Sultanşehir Gençlik FEST ve Ekin Uzunlar Konseri gibi etkinliklerle ilçenin çocukları ve gençleri eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çocuklar için tiyatro oyunları

15 Kasım Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım'da sona erecek 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci dönem ara tatili de etkinliklerle değerlendirilecek. Çocuklar için tiyatro oyunları sahnelenecek.

Çocuklarla buluşturulacak tiyatro oyunları, saat 11.00 ve 15.00’te olmak üzere 2 seansta düzenlenecek. Oyunların tarihleri şöyle:

15 Kasım Pazartesi: Maysa ve Bulut

16 Kasım Salı: Kaptan Pengu

17 Kasım Çarşamba: Sokak Dostları Müzikali

18 Kasım Perşembe: Kahramanlar Köyü

19 Kasım Cuma: İnteraktif Şov