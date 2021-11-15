Çanakkale'de destan yazan Ezineli Yahya Çavuş'un hikayesi yıllar sonra belgesel film oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan belgeselin galasına Çanakkale Troya Müzesi'nde katıldı.

"Yahya Çavuş, savaşın gidişatını değiştiren kahramanlarımızdan biri olarak adını tarihe yazdırmıştır. Bölük komutanı yüzbaşının ağır şekilde yaralanması üzerine başına geçtiği birliğiyle giriştiği çatışmada yaralanan Ezineli Yahya Çavuş, tedavisinin ardından yeniden cepheye koşmuştur"

Çanakkale'de destan yazdı

'Ezineli Yahya Çavuş' belgeseli televizyonda da ilk kez yayınlandı. Proje TRT Belgesel'de izleyiciyle buluştu.

Ezineli Yahya Çavuş, Çanakkale Savaşları sırasında komutasındaki az sayıda askerle düşmana göğüs germiş, 32 saat süren mavzer atışlarıyla 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini sahilde durdurmuştu.

Böylece işgalci güçlere ağır kayıplar verdirdi. Düşman çıkarmasını başarısızlığa uğrattı.

Yakınları bilgi aktarımı yaptı

Yıllar sonra Ezineli Yahya Çavuş bir vatan kahramanı olarak tekrar anılıyor. Yahya Çavuş'un hayatını konu alan belgesel için Kültür Turizm Bakanlığı Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı iş birliği yaptı.

Yahya Çavuş'un torunları ve torunlarının çocukları ile köy sakinleri de projeye bilgi aktarımı sağladı.

Belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, yönetmenliğini Muhammet Erkam Bülbül, senaristliğini ise Ömer Erbil üstlendi. Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş'u ise oyuncu Görkem Sevindik canlandırdı.