Olay, 15 Ekim Pazar günü Başakşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, Ayakkabıcılar sitesinde kardeşi ile ortak şirketi olan H.C. isimli şahıs saat 20.00 sıralarında minibüse bindi. Daha sonra yanına motosikleti 2 kişi gelerek kaza süsü verdirip aracı durdurttu. Hastaneye götürülmek isteyen motorlulardan biri H.C.’ye ateş açtı.

Aracın camını kırdılar, silahla gasbettiler

Aracın camı kırılırken, gaspçılardan biri minibüsün içine girerek H.C.’nin başına silah dayayıp içerisinde 45 bin dolar, 23 bin euro, 35 bin lira, 1,5 milyon liralık çek bulunan çantayı aldı ve kaçtı.

Olaydan sonra H.C. hemen polis ekiplerine haber verdi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, gaspçıların kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden Ali Artan ve yabancı uyruklu Mahmoud Alkadour Başakşehir'de gözaltına alındı. Olayda kullanılan motosikletin sahibi A.Ü. de tespit edilerek Esenyurt'ta yakalandı. Motosiklete el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan ve Alkadour çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, A.Ü. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.