Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti
[AA (arşiv)]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan bebek yaşamını yitirdi.
İlçenin kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde Sema D'nin emzirdiği 4 aylık çocuğu Amine D'nin genzine süt kaçtı. Bebeğinin nefessiz kaldığını fark eden Sema D, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Bursa
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