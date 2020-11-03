İzmir’de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Anne uyuyan evladına koştu

Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor.

Anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor. Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, "Gel hiç birşey yok. Tamam kuzum. Tamam" diyerek sakinleştirmeye çalışıyor.

Anne, deprem sona erdikten sonra odadan çocuğuyla birlikte odadan çıkıyor.