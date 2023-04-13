Anne ve çocuğun içinde olduğu kamyonetin üzerine ağaç devrildi

Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Kerem Gür içinde eşi ve küçük çocuğunun olduğu kamyonetini yol kenarına park ederek ekmek almaya gitti. O sırada yol kenarında çürüyen Kavak ağacı kamyonetin üzerine devrildi.

Büyük bir gürültüyle kamyonetin kupa kısmına çarpan ağaç paramparça oldu. Ağacın devrilmesiyle kamyonet zarar gördü.

Olay sırasında, kamyonetin içinde bulunan anne ve çocuğu kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolda ve ağaç etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.