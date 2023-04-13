Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.04.2023 16:00

Yalova'dan Hatay'a 3 bin gıda kolisi gönderildi

Yalova Belediyesi, kardeş şehir olarak belirlenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesine ramazan ayında temel gıda malzemelerinin bulunduğu ikinci tırı gönderdi.

Yalova'dan Hatay'a 3 bin gıda kolisi gönderildi
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye yardımların devam ettiği belirtildi.

Antakya'ya içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu "Bereket Paketleri" adlı ikinci tırın yola çıkarıldığı aktarılan açıklamada, ramazan ayı içinde bölgeye toplam 3 bin adet gıda kolisi gönderildiği ifade edildi.

Yalova'dan Hatay'a 3 bin gıda kolisi gönderildi

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, "Depremin ardından Yalova Belediyesi olarak ilk günden bu yana desteğimiz devam ediyor. 'Bereket Paketi' adını verdiğimiz 1500 erzak kolisini geçtiğimiz hafta içinde göndermiştik. Şimdi ise yine 1500 erzak kolisini Antakya ilçesine gönderiyoruz. Ramazan ayı içinde bölgeye toplamda 3 bin erzak kolisi yolladık. Yalova Belediyesi olarak bölgeye desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Tırın hareketi öncesi düzenlenen programa, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, partinin Yalova Milletvekili adayı Ersoy Dede ve İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi restore edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
16:12
Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik başladı
16:11
Ankara'da elektrik kesintisi
16:08
Aliyev: Bosna Hersek ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlıyor
16:07
Güney Kore, Google'dan paylaştığı kullanıcı bilgilerini açıklamasını istedi
16:06
BM özel raportörlerinden Filistin çağrısı
Hatay'da afeti yaşayan çocuklar ramazan etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçiriyor
Hatay'da afeti yaşayan çocuklar ramazan etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçiriyor
FOTO FOKUS
Elektrik teline konan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar
Elektrik teline konan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ