Yalova'dan Hatay'a 3 bin gıda kolisi gönderildi

Belediyeden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye yardımların devam ettiği belirtildi.

Antakya'ya içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu "Bereket Paketleri" adlı ikinci tırın yola çıkarıldığı aktarılan açıklamada, ramazan ayı içinde bölgeye toplam 3 bin adet gıda kolisi gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, "Depremin ardından Yalova Belediyesi olarak ilk günden bu yana desteğimiz devam ediyor. 'Bereket Paketi' adını verdiğimiz 1500 erzak kolisini geçtiğimiz hafta içinde göndermiştik. Şimdi ise yine 1500 erzak kolisini Antakya ilçesine gönderiyoruz. Ramazan ayı içinde bölgeye toplamda 3 bin erzak kolisi yolladık. Yalova Belediyesi olarak bölgeye desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Tırın hareketi öncesi düzenlenen programa, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, partinin Yalova Milletvekili adayı Ersoy Dede ve İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.