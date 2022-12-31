Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu bahçesinde 30 yıl önce öğrenciler tarafından dikilen 40 zeytin ağacında hasat yapıldı.

4. sınıfta eğitim gören 20 öğrencinin katılımıyla sabah saatlerinde başlayan hasadın ardından toplanan zeytinler fabrikaya götürülerek yağı çıkartıldı.

Elde edilen 300 litre zeytinyağının bir bölümü öğrencilere dağıtıldı. Kalan kısım ise satılarak okul aile birliğine kazandırılacak.

"Üretim yaptıkça ürettikçe kazanmanın güzelliğini görüyorlar"

Çok güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu Müdürü Yakup Ateş, çocukların hayatı yaşayarak öğrendiklerini söyledi:

"Çünkü öğrencilerimiz yaklaşık 30 yıl önce annelerinin babalarının öğrenciyken dikmiş oldukları zeytinlerin hasadını şuan kendileri yapıyorlar. Ve zeytinleri kendileri çalışmalarını yaparak değerlendiriyorlar. Hayatı yaşayarak öğreniyorlar. Buda bize çok büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü önemli olan öğrencilere özellikle ilkokul çağında ortaokul çağında hayatı öğretebilmek. Hayatın zorluklarını güzelliklerini hep beraber yaşatabilmek. Bizler eğitimciyiz. Bizim amacımız öğrencileri eğitmek. Eğitim sürecinde öğrencilere en büyük desteği verebilmek. Biz eğitim için varız. Çocuklarımız için varız. Çocuklarımızda almış oldukları bu sorumluluklar doğrultusunda kendilerini gerçekleştirebiliyorlar. Kendilerine geliyorlar. Hayatın ne demek olduğunu öğreniyorlar. Ve üretim yaptıkça ürettikçe kazanmanın güzelliğini görüyorlar. Yani kendileri değerlendirdikleri ürünleri de kesinlikle ve kesinlikle tadına da bakıyorlar. Ve sonrasında geri kalan ürünleri de okul aile birliğimiz satışını yaparak değerlendiriyor. Okulumuza büyük bir öğrencilerimize büyük bir katkı sağlıyor."

Öğrenciler, 30 yıl önce anne-babalarının diktiği ağaçlardaki zeytinleri toplamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Haber: Emre Saçlı