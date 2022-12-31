Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenboğa'da bornozlara emdirilen 15,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Esenboğa Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde 16 kilo 540 gram metamfematin ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başkente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu çerçevede Esenboğa Havalimanı'nda 29 Aralık'ta, yabancı uyruklu yolcu Z.D'nin valizinde narkotik köpeği "Avcı" ile arama yapıldı.
Aramada, valizdeki bornozlara emdirilen 16 kilo 540 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan Z.D. sevk edildiği hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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