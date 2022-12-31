Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İstanbul'da jandarmadan helikopter destekli yılbaşı denetimi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan yapılan denetime TRT Haber de eşlik etti.
Jandarma ekiplerince, Beykoz Riva ve Sarıyer Uskumru'nun da aralarında bulunduğu 36 farklı yerde yol kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, bu noktalarda trafiği düzenlemek ve denetlemek için çalışma yaptı.
Denetimlere havadan drone ve helikopterle de destek verildi.
Havadan yapılan denetimlerde, trafik ihlali yapan ve kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek, karadaki kontrol notlarında uygulama yapan ekiplere bildirildi.
Jandarma ekipleri, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uyguladı.
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