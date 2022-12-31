İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, kışın zorlu geçtiği kentte köylerdeki çocukları sevindirmek için kampanya başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Askerlerin desteğiyle alınan kışlık kıyafetler, il merkezine bağlı Aşağı Saklıca, Yukarı Saklıca ve Güvenli köyleri ile Taşlıçay ilçesindeki 6 köy okuluna getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen Mehmetçik, onlarla vakit geçirip sohbet etti.

Askerler, yakından ilgilendikleri öğrencilere bot, mont ve kışlık kıyafet hediye etti.

[Fotoğraf: AA]

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol da il merkezindeki köylerde askerlere eşlik edip öğrencilere hediyelerini dağıttı.

Hediyelerle sevinen çocuklar da Erol ve askerlere teşekkür etti.