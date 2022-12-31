Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik Ağrı'daki köy çocuklarını kışlık kıyafetlerle mutlu etti
[Fotograf: AA]
Ağrı'da görevli askerler, kışın zorlu geçtiği bölgede köy okullarındaki öğrencilere bot, mont ve kışlık kıyafet yardımında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, kışın zorlu geçtiği kentte köylerdeki çocukları sevindirmek için kampanya başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Askerlerin desteğiyle alınan kışlık kıyafetler, il merkezine bağlı Aşağı Saklıca, Yukarı Saklıca ve Güvenli köyleri ile Taşlıçay ilçesindeki 6 köy okuluna getirildi.
[Fotoğraf: AA]
Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen Mehmetçik, onlarla vakit geçirip sohbet etti.
Askerler, yakından ilgilendikleri öğrencilere bot, mont ve kışlık kıyafet hediye etti.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol da il merkezindeki köylerde askerlere eşlik edip öğrencilere hediyelerini dağıttı.
Hediyelerle sevinen çocuklar da Erol ve askerlere teşekkür etti.
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