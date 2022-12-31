Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 132 şişe sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde durdurulan otomobilde sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, içkili mekanlara satılmak üzere sahte bandrolle hazırlanmış 81 şişe sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ahmet B. ve Mustafa A'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda sahte bandrol, 51 çeşitli markalara ait sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Konya Sahte İçki
Sıradaki Haber
Emniyet şeridindeki arızalı araca minibüs çarptı: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz