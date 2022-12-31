Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadesine yer verildi.
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