Ankara'nın 9 ay yetecek suyu bulunuyor

AA muhabirinin, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) yetkililerinden aldığı verilere göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk miktarı, 12 Aralık 2022'de 462 milyon 776 bin metreküp ile yüzde 29,19 seviyesindeydi.

Bu yılın aynı gününde 587 milyon 71 bin metreküpe yükselen doluluk miktarı yüzde 37,03 olarak ölçüldü.

Aktif kullanılabilir su miktarı da 12 Aralık 2022'de 273 milyon 807 bin, bu yılın aynı tarihinde ise 397 milyon 921 bin metreküp olarak tespit edildi.

Şehre günlük 1 milyon 400 bin metreküp su verildiği belirlendi.

Yıllık buharlaşma ve sulama oranı dikkate alınarak yapılan ölçümlere göre Ankara'ya 9 ay yetecek su bulunuyor.

Barajlarda 12 Aralık itibarıyla doluluk oranı Çubuk-2'de yüzde 41,69, Çamlıdere'de yüzde 23,30, Kurtboğazı'nda yüzde 40,25, Kavşakkaya'da yüzde 49,25, Eğrekkaya'da yüzde 54,43 ve Akyar'da ise yüzde 34,20 olarak ölçüldü.

"Susuzluğa karşı önlemler almaktayız"

ASKİ'den barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin yapılan açıklamada, yaz aylarında havaların ısınmasıyla artış gösteren kişi başı kullanılan su miktarının, havaların soğumasıyla azaldığına dikkati çekildi.

Kuraklık ve iklim değişikliği gibi sebeplerle Ankara'nın son 20 yıl içerisinde zaman zaman kurak dönemler geçirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ASKİ olarak barajlardaki günlük su seviyesi ve tüketimleri izlemekteyiz. DSİ gibi kurumlarla da yıllardır işbirliği içerisinde çalışmalar yaparak, susuzluğa karşı önlemler almaktayız. Sulama amacıyla şebeke suyunun kullanılabildiği 13 bin 710 hobi bahçesinde özellikle kurak dönemlerde suyun tasarruflu kullanılması adına tüketim 15 metreküp ile kısıtlanmaktadır. Bölge Müdürlüklerince şehir içi kayıp kaçakların azaltılması amacıyla 'bölme ve izleme' çalışmaları yapılmakta olup çok uzun yıllardır çalışan hatlarda ve kaçak olan noktalarda da gerekli bakım onarım çalışmaları yürütülmektedir."

Planlama Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında ilerleyen yıllara dair projeksiyonlar yapıldığı ve bunlara göre alternatif su kaynaklarının, ilave yapılacak hatların planlandığı aktarılan açıklamada, "Yine ASKİ Tiyatro Grubu, çocuklarda su tasarrufu bilincini arttırabilmek için okullarda gösteriler sergilemekte, billboardlarda reklamlar hazırlanmaktadır. DSİ Su Elçileri projesi desteklenmiş ve İvedik Arıtma Tesislerinde arıtımın ne kadar zor olduğu ile ilgili bilgilendirmeler ve çekimler yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.