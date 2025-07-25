Açık 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.07.2025 11:20

Ankara'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Elmadağ-Ankara yolunda B.C. idaresindeki 06 DAN 119 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde duran 60 BD 081 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü B.C. ile H.T. yaşamını yitirdi, A.Ş. yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen A.Ş'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayı öğrenip olay yerine gelen kazazede yakınları da aynı yerde kaza yaptı. Olay yerinin yakınlarında bir süre sonra bir trafik kazası daha meydana geldi.

Kazalar nedeniyle Elmadağ-Ankara yolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

ETİKETLER
Trafik Kazası Ankara
Sıradaki Haber
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
12:52
BULUT, sürü İHA operasyonlarında kilit rol oynayacak
12:47
Katil İsrail'in saldırılarında 10 Filistinli daha hayatını kaybetti
12:33
MSB, 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alacak
12:37
Jandarma Genel Komutanlığı, sahada kullandığı teknolojilerle IDEF 2025'te yer alıyor
12:22
"Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması" ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor
Gazzeli genç, yıllardır topladığı kitaplarını bir çuval un karşılığında satışa çıkardı
Gazzeli genç, yıllardır topladığı kitaplarını bir çuval un karşılığında satışa çıkardı
FOTO FOKUS
Türk mühendisler geliştirdi: ABD Ordusu da kullanıyor
Türk mühendisler geliştirdi: ABD Ordusu da kullanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ