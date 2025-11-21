Açık 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.11.2025 20:26

Ankara'daki dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, deprem bölgesinden aldıkları hasarlı araçların şasi numaralarını yurt dışından getirilen araçlara işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Ankara'daki dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

"Kaçakçılık kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarını işledikleri iddia edilen 24 şüpheliden 20'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi, 4 şüpheli hakkında adli kontrol istendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

ETİKETLER
Ankara Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
İstanbul'da 100 milyar lira kamu zararına neden olan 20 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:04
İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü ve cesedini alıkoydu
20:08
İstanbul'da 100 milyar lira kamu zararına neden olan 20 kişi tutuklandı
20:09
ABD'de 1939 yılına ait orijinal "Superman" çizgi romanı, açık artırmada 9,12 milyon dolara satıldı
20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'da
19:29
Şişli'de 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
19:49
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung Türkiye’ye gelecek
Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
FOTO FOKUS
Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi
Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ