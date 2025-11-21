Ankara'daki dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

"Kaçakçılık kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarını işledikleri iddia edilen 24 şüpheliden 20'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi, 4 şüpheli hakkında adli kontrol istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

