Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 47 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 290 zanlıdan 47'sinin tutuklandığını açıkladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara'da son 7 günde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 290 zanlıdan 47'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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