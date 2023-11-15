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Türkiye
DHA 15.11.2023 06:46

Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara-Niğde otobanında iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Niğde-Ankara otobanı Şereflikoçhisar Acıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ankara istikametine seyir halinde olan Berna İşgüven yönetimindeki otomobil, önünde giden Ümit Aybar yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kazada araç sürücüleri ile Aybar'ın kullandığı otomobilde bulunan yolculardan Fadime Aybar ve İsmet Gül yaralandı, Bünyamin Gümüşsu ve Türkan Gümüşsu ise hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

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