M.R.Ö'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, M.R.Ö, tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin elindeki çantada 3 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen 5 bin 715 sikke ile 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.