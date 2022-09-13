Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 5 bin 715 sikke ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 bin 715 sikke ile 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi.
M.R.Ö'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, M.R.Ö, tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Şüphelinin elindeki çantada 3 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen 5 bin 715 sikke ile 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Ankara Tarihi Eser
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