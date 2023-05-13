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Türkiye
TRT Haber/AA 13.05.2023 16:45

Ankara'da suya gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı

Ankara'da dün etkili olan sağanak sırasında çöken yola gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı.

Ankara'da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri yüzünden araçlar su altında kalırken bazı dükkan ve işyerlerini su bastı. Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Angora Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil, Ankara Büyükşehir Belediyesinin açık logar kapağına takıldı. Yağışın artmasıyla birlikte yol çöktü. Çöken yolla birlikte otomobil kanalizasyona sürüklendi.

Aracın sürücüsünün son anda araçtan çıktığı belirtildi.

Trafiğe kapatılan yolda aracın çıkarılması için çalışmalara sabah saatlerinde tekrar başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 15 metre derinlikteki çukurda bulunan suyu pompalarla tahliye etti.

Yaklaşık 19 saat süren çalışmaların ardından araç göçükten çıkarıldı.

Aracın bir otomobil kiralama şirketine ait olduğu ve hasarının belediye tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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