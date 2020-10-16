Ankara'da silah kaçakçılarına polis baskını kamerada
Ankara emniyeti, silah kaçakçılığı yapan bir suç örgütünü çökertti. Adana'dan Ankara'ya gelen 6 şüpheli Gölbaşı'nda yakalandı. Operasyon anbean kameralara yansıdı.
Araçlar tespit edildi, önce yavaş yavaş yaklaşıldı, ardından düğmeye basıldı.
Adana’da bir suç örgütü silah satmak için Ankara’ya doğru yola çıktı.
İhbar üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri harekete geçti.
2 araç İHA ile tespit edildi
Ekipler Gölbaşı'nda uygulama noktasında beklemeye başladı. Bu sırada insansız hava aracı (İHA) yardımıyla kaçakçılara ait 2 araç tespit edildi.
Şüphelilere ait araçların belirlenmesiyle operasyon için düğmeye basıldı.
6 şüpheli gözaltına alındı
Ekipler, yavaş yavaş yaklaştıkları iki araca aniden baskın düzenledi. 6 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Şüphelilere ait araçlar didik didik arandı. Silah ve silahlara ait mühimmat valizlerin içinde gizlenmiş olarak bulundu.
Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralara yansıdı.
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