Haber Giriş: Kaynak: AA-TRT Haber
Sahte içkiden bir can kaybı daha
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
Kapaklı ilçesinde sanayideki iş yerinde rahatsızlanması sonrası 3 gün önce hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Cüneyt K. yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Sahte içki nedeniyle zehirlendiği belirlenen Cüneyt K, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Cüneyt K'nin iş yerinde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan aramada 5 litrelik bidonda sahte alkol ele geçirilmişti.
Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak dün de bir kişi vefat etmişti.
Böylece yurt genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
Etiketler: Sahte İçki Sahte AlkolSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 08:47
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