Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-DHA
Muş’ta 4 katlı nalburda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Muş'ta sabaha karşı 4 katlı nalburda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muş merkez Minare Mahallesi'nde 4 katlı nalburda yangın çıktı.
İçerisinde çeşitli kimyasalların bulunduğu yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İş makineleri yardımıyla binanın duvarları yıkıldı, yangın söndürme araçları ile de yangına müdahale edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, AFAD İl Müdürü Veysi As ile belediye başkan yardımcıları Muhterem Bozkurt, Abdullah Avcı, Hamdullah Karasu da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde izliyor.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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