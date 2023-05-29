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Türkiye
AA, İHA, DHA 29.05.2023 18:17

Ankara'da sağanak ve dolu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Keçiören'de etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Yolda mahsur kalan bazı otomobiller zarar gördü.

Keçiören ilçesinde öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle Fahrettin Altay ve Fatih caddelerinin kesişimindeki yolları su bastı.

Bu sırada trafikte seyir halinde olan araçlar yollarda biriken suyun yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi.

Ankara'da sağanak ve dolu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Ankara'da sağanak ve dolu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Belediye ekipleri yolu trafiğe açmak için yoğun çaba sarf ederken polisler su basan kavşağa giden yolları kapattı.

İlçenin bazı yerlerinde ise dolu yağdı, sokaklar beyaza büründü. 

"Yol birden su doldu"

Ankara'da sağanak ve dolu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Yolda kalanlardan Mehmet Emre Karakaya, yağış sırasında nişanlısıyla beraber arabayla seyir halinde olduklarını belirterek, "Sadece lastik seviyesinde suyun olduğu bir yola girdik. Yolun ortasına kadar geldiğimizde birden su doldu. 6-7 arabayla beraber mahsur kaldık. Zaten ondan sonra arabanın içine su girmeye başladı. Belimize kadar ıslandık" dedi.

Çevredekilerin de yardımıyla arabadan çıktıklarını dile getiren Karakaya, "Bir saattir burada bekliyoruz. Arabayı çekiciye yükledik. Arabanın her yeri su aldı, maalesef çalışmaz duruma geldi" diye konuştu.

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