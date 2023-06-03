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Türkiye
AA 03.06.2023 13:46

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
[Fotograf: AA]

Kent merkezindeki bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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