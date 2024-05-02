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Türkiye
AA-İHA 02.05.2024 09:55

Ankara'da sağanak nedeniyle metro istasyonları hizmet veremiyor

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında kalan bölümü hizmet dışı kaldı. Ulaşım ring otobüsleriyle sağlanırken, metro istasyonunda ve trafikte yoğunluk oluştu.

Ankara'da sağanak nedeniyle metro istasyonları hizmet veremiyor

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak ulaşımın da aksamasına sebep oldu.

Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında seferler yapılamadı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli vatandaşlarımız, Ankara’yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle istasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır.” 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan, dün metro hatlarında kesinti yaşanması nedeniyle OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında da seferler yapılamamıştı.

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