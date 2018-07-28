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Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybetti

Ankara Kızılcahamam'da meydana gelen trafik kazasında 2 uzman onbaşı hayatını kaybetti.

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Ankarada otomobil TIRa çarptı: 2 asker hayatını kaybetti

Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki TIR'a çarptı.

Sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Toyran ve Günal'ın cenazeleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Askerlerin naaşları memleketlerine uğurlandı

Ölen askerler için ilçedeki Aşağı Merkez Camii'nde, yakınlarının yanı sıra Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından Toyran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye, Günal'ın naaşı ise Kayseri'ye gönderildi.

Toyran ve Günal yarın memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılcahamam, asker, ankara
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