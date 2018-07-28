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Aranan hırsızlık şüphelileri otobüste uyurken bulundu

Adana'da bir evden cep telefonu ve çeşitli ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen ve park halindeki otobüse girip uyuyakalmaları üzerine yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:28





