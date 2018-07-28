Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Zap ve Kandil bölgelerine 27 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/5SdZkubJfu — TSK (@TSKGnkur) 28 Temmuz 2018

Kaynak: AA