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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyi Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: zap, Kandil, Irak'ın kuzeyi
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