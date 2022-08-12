Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 07:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Ankara’nın Polatlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber yan yatan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde otomobilin sürücüsü O.Y. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce trafik levhasına daha sonra çöp konteynerine çarptıktan sonra yan devrildi.
Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobildeki sürücü O.Y. ve yanındaki arkadaşını çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından O.Y. ve arkadaşı hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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