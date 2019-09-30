Mamak Caddesi'nde seyreden halk otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle Yeni Mamak Merkez Camisi önünde otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kaza ihbarını alan sağlık ve itfaiye ekipleri de kısa süre sonra olay yerine intikal etti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kazanın duyulmasının hemen ardından olay yerine gelen Vali Vasip Şahin, kazada hayatını kaybedenler olduğunu belirtti.

Şahin, "Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımızı da yaralı olarak hastanelere ambulanslarımız götürdü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğu ya da doğru olup olmadığı noktasında da hastanelerimizde araştırıyoruz" dedi.

Kazada yaralanan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Irak uyruklu Younis Abdala da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kazanın nedeninin incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade eden Şahin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.

Kimlikleri belirlendi

Kazada yaşamını yitiren diğer 3 kişinin de Türkan Kayış, Gürcü Baştürk ve Muzaffer Emre Sarıyıldız olduğu belirlendi.

Şoförün emniyetteki işlemleri devam ediyor

Kazada hafif yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınan otobüs şoförü B.A'nın ise emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da olay yerinde ve kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otobüste incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA, DHA

