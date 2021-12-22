Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 08:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da otobüs kazası: 24 yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün köprü bariyerlerine çarpması sonucu 24 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Sincan - Ayaş Yolu’nun Yenikent girişi mevkiinde meydana geldi. 503 hat numaralı EGO otobüsü köprü bariyerlerine çarptı.
İlk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.
Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ankara Son Dakika Trafik Kazası
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