Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da KKKA nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konularak tedavi altına alınan 58 yaşındaki Aydoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çubuk ilçesinde bağlı Kışlacık Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 58 yaşındaki Arif Aydoğan'ın vücuduna, mahalle sınırları içerisinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yakınındaki bahçesinde kene yapıştı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Aydoğan, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada KKKA hastalığı teşhisi konulan Aydoğan, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aydoğan'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak Kışlacık Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.
Etiketler: ankara kene ankara çubuk KKKA Kırım Kongo Kanamalı AteşiSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 19:46
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