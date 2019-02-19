Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sincan OSB-Törekent-Kızılay ile Koru-Kızılay metrosu arasında, Kızılay istasyonundaki yolcu aktarma uygulamasına son verildiği belirtildi.

Açıklamada, böylece Çayyolu Koru istasyonundan metroya binen vatandaşların, Eryaman ve Sincan'a kadar kesintisiz yolculuk yapabileceği ifade edildi.

Seyahat süresi kısalacak

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, hayata geçirilen uygulamayla 34 istasyondan oluşan, 46 kilometrelik OSB-Törekent-Kızılay ile Koru-Kızılay metrosu hattının birleştirildiğini söyledi.

Aktarmasız ve kesintisiz ulaşımla metroda seyahat süresinin daha da kısalacağına işaret eden Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Vatandaşın rahat ulaşımı için 3 aşamalı hedefimiz vardı. Birincisi Batıkent aktarmasıydı, bunu daha önce çözdük. İkincisi Kızılay aktarmasıydı, bunu da şimdi çözdük. Üçüncüsü de hız sınırlamasıydı. Hız sınırlaması yapılan 17 noktamız vardı, onu 9 noktaya düşürdük. Bu sınırlandırmaları da peyderpey azaltacağız. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor."

Kaynak: AA