Konya'nın Karapınar ilçesinde cuma günü 4 metre çapında, 20 metre derinliğinde oluşan obruk, çevredekileri tedirgin etti. Obruğun etrafı, ihbar üzerine olay yerine giden Karapınar Belediyesi ekipleri tarafından tel örgüyle çevrildi.

Aradan 3 gün geçtikten sonra aynı mahallenin Eşeli mevkisinde de yeni bir obruk oluştu. Yonca ekili tarlada oluşan 7 metre çapında, 10 metre derinliğindeki obruğu, tarlanın 100 metre ilerisinde evi bulunan Latif Karakaya fark etti.

Latif Karakaya, Eşeli mevkisindeki obruğun gece saat 03.00 sıralarında oluştuğunu söyledi.

Gece saatlerinde köpeklerin sürekli havlaması üzerine evinden dışarı çıktığını anlatan Karakaya, önce hırsız geldiğini zannettiğini ancak olumsuz bir şey göremeyince tekrar eve döndüğünü belirtti.

"Akşamları evde otururken gelen sesleri hissediyoruz"

Karakaya, obruğu sabah fark ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Köpekler yeraltındaki sarsıntıyı hissetmiş olacaklar ki uzun süre havladılar. Hemen uyanıp dışarı çıktım. Hayvan beslediğimizi için hırsız geldiğini zannettik. Sabah olunca komşuma ait yonca ekili tarlada obruğu gördük. Obruk yaklaşık 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde. Obruğun daha da genişleyeceğini tahmin ediyorum. 8 ay önce bu tarlaya 200 metre uzaklıktaki bana ait tarlada da obruk oluşmuştu. Bu bölgede birkaç obruk mevcut. Tedirginlik, korku olsa da yaşamaya mecburuz. Obruk oluşsa da tarlalarımızı ekmeye mecburuz. Her ne kadar tehlikeli olsa da yapacak başka hiçbir işimiz yok."

Kaynak: AA