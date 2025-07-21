Ankara'da iş yerinde haciz işlemi sırasında avukata silahlı saldırı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde haciz işlemi yapıldığı sırada, İstanbul 1 No’lu Barosu’na kayıtlı Avukat Doğan Polat silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Ankara Batı İcra Müdürlüğü personelinin de bulunduğu haciz mahallinde meydana gelen saldırıyla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"Adli soruşturma başlatılmıştır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir işyerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü’nde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.