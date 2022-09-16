Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara'da FETÖ/PDY'ye düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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