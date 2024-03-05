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Türkiye
AA 05.03.2024 09:15

Ankara'da FETÖ operasyonları: 28 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik başlattığı 2 ayrı soruşturmada 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonları: 28 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "gizli hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde "sivil yöneticileri" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 15 ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2 "gizli sorumlu" olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

FETÖ'ye yönelik bir başka soruşturma kapsamında ise 2009 ve 2010 KPSS sorularını sınav öncesi ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 şüpheli ve bu soruları alarak girdikleri sınavlardan elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarına atandıkları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 5 ilde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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