Kaza, saat 23.30 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi.

Drift uygulaması yapan trafik polisleri, cadde üzerinde zikzaklar çizerek ilerleyen otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazına uymayan sürücü Şahin Kaya, otomobildeki 2 kişiyle birlikte Melih Gökçek Bulvarı üzerinden Batıkent yönüne doğru kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri de peşine düştü.

200 metre kaçabildi

Polis ekipleri, bulvar üzerinde durdurulan otomobile işlem yaptığı sırada, Kaya yeniden gaza basarak kaçmaya çalıştı.

Yaklaşık 200 metre ilerleyen otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurda yığınına dönen otomobildeki Umut Ö. ile henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi, hayatını kaybederken, sürücü Şahin Kaya ise yaralandı.

Kaya, gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA