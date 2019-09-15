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Adana’da uyuşturucu ve trafik uygulaması15 Eylül 2019 Pazar 02:20 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 02:58
Adana’da, narkotik ve trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik yapılan uygulamada bir kişiye 4 bin 36 lira para cezası verildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, narkotik suçlarla mücadele ve trafik denetleme şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla kent merkezinde uygulama gerçekleştirildi.
Çukurova ilçesine bağlı Güzel Yalı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, 102 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 54 araç kontrol edildi.
Araçlarda yapılan kontrollerde, bir kişiye 4 bin 36 TL para cezası verildi.
Kaynak: AA
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