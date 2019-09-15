Türkiye

Adana’da uyuşturucu ve trafik uygulaması

15 Eylül 2019 Pazar 02:20 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 02:58

Adana’da, narkotik ve trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik yapılan uygulamada bir kişiye 4 bin 36 lira para cezası verildi.