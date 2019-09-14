İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Asarlık Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Çıkan yangın kuvvetli rüzgarla birlikte hızla yayıldı.

2 farklı noktadan çıktığı belirlenen Asarlık’taki yangına 3 helikopter ve 13 arazözle müdahale edildi.

Eşyalarından önce çatıdaki Türk bayrağını kurtardı

O esnada objektiflere ilginç bir detay takıldı. Alevlerin yaklaştığı bir evin çatısında yaşananlar görenleri duygulandırdı.Evinin kısa süre içinde yanacağını düşünen ev sahibi, eşyalarını almak yerine çatıda göndere çekili Türk bayrağını kurtarmaya çalışıyordu.

Türk bayrağını alan ev sahibi köpeğiyle bölgeden uzaklaştı. Neyse ki ev yanmaktan kurtuldu.

Özveriyle çalışan İzmir orman ekipleri, alevlerin etrafını çevirip, yangının büyümesini önledi. Bölgede bulunan bir polis TOMA'sı da ekiplere destek oldu.

Su sepeti arıza yapan bir helikopter de halı sahaya zorunlu iniş yaptı. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarına geçildi.

Hafızalarda o evin çatısındaki anlamlı manzara kaldı.

Kaynak: TRT Haber