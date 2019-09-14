Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus savaş uçağını birlikte incelemişlerdi.

Ziyarette Erdoğan, Putin'e İstanbul'da düzenlecek TEKNOFEST'e Rus savaş uçaklarının da katılmasını teklif etti. Putin o teklifi kabul ederek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağını İstanbul'a gönderdi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, savaş uçağının geliş fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Atatürk Havalimanı'na gelen SU-35 savaş uçağı test uçuşu yaptı. Uçağın şovu nefesleri kesti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Rus savaş uçağı SU-35, 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te gösteri uçuşu yapacak.

Kaynak: TRT Haber