Türkiye
Ankara'da ByLock operasyonu: 20 gözaltı kararı18 Ekim 2019 Cuma 09:28 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 09:44
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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