Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da bir kafe kundaklandı: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da kundaklanan kafede hasar meydana geldi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.
Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi Yıldız Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler camını kırarak girdikleri kafeyi ateşe verdi.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan kafede hasar oluştu.
Kundaklamaya karıştığı değerlendirilen 6 kişi, bir araçta bulundukları sırada gözaltına alındı ve işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Yangın
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