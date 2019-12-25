Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık 2019 Cuma günü, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle, saat 11.00'de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No'lu Nizamiye'den hareketle Spor Okulu Kavşağı, Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi-Anıtkabir Anadolu (Tandoğan) Meydanı giriş kapısı güzergahını takiben Anıtkabir'de sona erecek Atatürk Garnizon Koşusu'nda başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergah, koşunun başlamasından 30 dakika öncesi ile koşu bitimine kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Saat 13.45'te Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda yapılacak tören için Dikmen Caddesi üzerinden tören alanına gelen yol güzergahı, törenin 2 saat öncesinden sonuna kadar çift yönlü olarak araç trafiğine açık olmayacak.

Saat 14.20'de Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp Tren Garı önünde sona erecek 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu (Tandoğan) Meydanı, Gar Binası güzergahında başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların gidiş istikameti, koşunun 30 dakika öncesinden koşunun bitimine kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Saat 15.00'te Genelkurmay Kavşağı'ndan başlayarak Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek 27 Aralık Kortej Yürüyüşü için başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların gidiş istikameti, yürüyüşün 30 dakika öncesinden yürüyüş bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç ve yaya trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı vurgusu yapıldı.

Kaynak: AA