Türkiye
Yılbaşı öncesi 4 bin 830 litre sahte içki ele geçirildi25 Aralık 2019 Çarşamba 16:17 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 16:39
Çorum'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 4 bin 830 litre sahte içki ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı kutlamaları öncesi halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekiplerce, merkeze bağlı Salur köyünde E.T'nin çiftlik evine düzenlenen operasyonda, 4 bin 830 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.T. hakkında "Kaçakçılık Kanununa muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: sahte içki organize suçlar kaçakçılık